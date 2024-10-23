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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma atılımlarımızı hedef alan alçak bir saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma atılımlarımızı hedef alan alçak bir saldırı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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