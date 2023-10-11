Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılımı için kapılar açık

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, muhalefetin Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vermesi ihtimaline ilişkin, "Devlet Bey, dün konuşmasında her şeyi söyledi mi? Cumhur İttifakı olarak biz de ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak her ikimizin parlamentodaki oyları bu işi çözer mi? Çözer, iki kere iki dört" dedi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılımıyla ilgili soruya da "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de aynı şekilde. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Katılım ne kadar güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" yanıtını verdi.