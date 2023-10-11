Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş değil katliam (2)

'BM, FİLİSTİNLİLERİN HAK VE HUKUKUNU KORUYAMADI'

Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkum edilmesinin müsebbiplerinden birinin de verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmeye uluslararası toplum olduğunu söyleyen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmış, ahde vefa göstermemiş, Filistinlilerin hak ve hukukunu koruyamamıştır. Bunu yeni söylemiyoruz. Daha önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu hakikatleri tüm dünyaya açıkça söyledim. Bölgede bugüne kadar adaletsizliğe göz yuman insanlık, son hadiselerde de iyi bir sınav vermiyor. Bölgede etki sahibi aktörlerin sükuneti tesis etme yerine yangına adeta körükle giden kışkırtıcı tavrını esefle karşılıyoruz. Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki devletleri; taraflar arasında hakkaniyetli, adil ve insani dengelere dayalı tutumlar almaya çağırıyoruz. İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekün cezalandırmaya amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır. Kullandıkları yöntemler ve sonuçları itibarıyla eleştirmeye de desteklenmeye de ihtiyacı olan taraflar arasında körü körüne bir tarafın safında yer almak, sadece yaşanan krizi derinleştirmeye yarar. Bunun için Türkiye olarak tarafları itidale davet ediyoruz" dedi.

'ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

Erdoğan, bölgedeki savaşın bir önce son bulmasını istediklerini ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren bu doğrultunda pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Aralarında Filistin ve İsrail devlet başkanlarının da bulunduğu devlet ve hükümet başkanı seviyesinde 8 telefon görüşmemiz oldu. Sayın Abbas ve Sayın Herzog'a devlet aklıyla ve suhuletle hareket etmeleri tavsiyesinde bulundum. Dün gece Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guaterres ile bu konuyu değerlendirdik. Çatışmaların derinleşmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi noktasında gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Bölgemizi, içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah bu tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Son dönemde tüm bölgede ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyaloğu barışın tesisi için kullanacağız. Ne Gazze'de ne İsrail'de ne Suriye'de ne Ukrayna'da artık çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin, daha fazla kan akmasın istiyoruz" diye konuştu.

'KALICI BARIŞ BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASIYLA GELEBİLİR'

Erdoğan, son hadiselerle birlikte 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitinin ne kadar yerinde olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkat çekerek, "İnşallah bundan sonra bu itirazımızı daha gür bir sedayla seslendireceğiz. Altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim ki bölgeye kalıcı huzur ve barış ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebilir. Bunun dışında yol aramak, bunun dışında hevesler peşinde koşmak sadece daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı ve can kaybı demektir. 3 semavi dinin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran Kudüs'ün mahremiyetine, Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı haremi şerifin statüsüne saygı göstermeyen hiçbir adımı ve tasarrufu kabul etmedik, etmeyeceğiz. İsrail'in bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesi ve vatandaşlarının güvenliğini güvence altına alabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Aksi takdirde geçtiğimiz cumartesi gününden beri yaşanan hadiseler son olmayacağı gibi bunu çok daha büyük trajedilerin izlemesi de kaçınılmaz hale gelir" dedi.

'ENFLASYONUN ÜSTESİNDEN GELECEK BİR PROGRAM UYGULUYORUZ'

Ardından ekonomiye değinen Erdoğan, son dönemde insanların canını en çok yakan ve sıkan konunun hiç şüphesiz hayat pahalılığı olduğunu vurgulayarak, "Esasen her ülkenin kendi gerçeklerine göre, farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle, bu sorundan ciddi şekilde muzdarip durumdayız. Ülkemizi büyütme üzerine kurulu temel ekonomik stratejimizden asla taviz vermeden yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı ancak devlet kurumları yanında üreticisinden toptancısına, çalışanından kendi adına alım-satım yapanına kadar tüm kesimleriyle 85 milyonun tamamının fedakarlığı ve kararlılığı ile mümkündür. Ülkemizdeki hayat pahalılığı bilhassa bazı alanlarda ne enflasyon ne döviz kuruyla ne de başka bir akılcı sebeple izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Sadece belirsizlik ortamının fırsat bilip, 3 kuruş daha fazla kazanmak uğruna ülkesine bu kötülüğü yapanlar aslında kendi geleceklerini sabote ettiklerini bilmelidirler" diye konuştu.

'YENİ DÜZENLEMELERİ YILBAŞINDA YAPACAĞIZ'

Hükümet olarak aldıkları tedbirlerin etkilerini de yavaş yavaş görmeye başladıklarını işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimiz de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır. Bu çerçevede emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Diğer yandan deprem bölgesinin ihya ve inşa çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için hem rezerv alanlarda hem de yerinde dönüşüm çalışmalarını süratlendirdik. Geçici barınma alanlarındaki vatandaşlarımızı bir an önce sağlam ve güvenli huzurlu evlerine kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız."