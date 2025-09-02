Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi değerlendirmesi) Ülkemizin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile...

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi değerlendirmesi) Ülkemizin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile sürdürülebilir kalkınma politikamız hakkında hitapta bulunduk. Konuşmamda Gazze'deki soykırımı gündeme getirdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi değerlendirmesi) Ülkemizin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile sürdürülebilir kalkınma politikamız hakkında hitapta bulunduk. Konuşmamda Gazze'deki soykırımı gündeme getirdim." - ANKARA

