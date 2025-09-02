Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi değerlendirmesi) Ülkemizin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi değerlendirmesi) Ülkemizin çok taraflı diplomasi geleneği, bölgesel güvenlik ile sürdürülebilir kalkınma politikamız hakkında hitapta bulunduk. Konuşmamda Gazze'deki soykırımı gündeme getirdim."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika