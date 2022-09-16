Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika