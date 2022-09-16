Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliği) Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanghay İşbirliği Örgütü) Üye olmak olmamak ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha...