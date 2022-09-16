Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping... - Haberler

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