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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

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