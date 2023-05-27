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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördük

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördüklerini ve ne terör örgütlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasp etmesine izin vermediklerini söyledi. Ayrıca, 5 yıl daha bu göreve talip olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Ne terör örgütlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasp etmesine izin vermedik"

-"5 yıl daha bu göreve talibiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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