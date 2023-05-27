Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördük
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördüklerini ve ne terör örgütlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasp etmesine izin vermediklerini söyledi. Ayrıca, 5 yıl daha bu göreve talip olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta verilen her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Ne terör örgütlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasp etmesine izin vermedik"
-"5 yıl daha bu göreve talibiz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika