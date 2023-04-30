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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek" "Yüz binler sandığa yürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek"

"Yüz binler sandığa yürüyor. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor"

"Ankara'da, İstanbul'da 4 yıldır ne yaptınız"

"CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter: Çöp, çukur, çamur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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