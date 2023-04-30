Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek" "Yüz binler sandığa yürüyor.