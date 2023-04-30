Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek" "Yüz binler sandığa yürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara sahip çıkacağız. Her bir kardeşim sandığa yanında en az 10 arkadaşını alıp götürecek"
"Yüz binler sandığa yürüyor. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika