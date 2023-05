Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sandıklara güçlü şekilde sahip çıkalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sefer sandıklara öyle güçlü şekilde sahip çıkalım ki CHP Genel Başkanına hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim." dedi.

İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Gaziantep'in gönüllerindeki yerinin her zaman ayrı olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer şehirler gibi Gaziantep'i de hiç yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, en son bir ay önce, Nurdağı ilçesinde deprem yaralarını sarmak için yapılan köy evlerinin teslim törenine katıldıklarını hatırlattı.

Erdoğan, dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı, bugün de Hatay'ı ziyaret ettiklerini dile getirerek, Hatay Defne Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde incelediklerini, ardından konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmalarından acil giyecek ve gıda yardımlarına, geçici barınma alanlarından kalıcı konutların inşasına kadar tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlarımız ve kurum yöneticilerimiz, işler rayına girene, enkazlar kalkana, düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz depremzedelerimizi hiç terk etmedi. Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelimizle her yerde, her talebe yetişmenin mücadelesini verdik. Yaşadıkları yerlerden ayrılmak istemeyen yaklaşık 3 milyon kardeşimiz için 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. Gerek kendi şehirlerine, gerek diğer şehirlere gidenlere kira ve taşınma yardımları yaptık. Arama kurtarma çalışmaları biten enkazları hemen kaldırmaya baktık. Onları ağır hasarlı binalar takip etti. Sadece günü kurtarma değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik."

Dünyada, bu kadar kısa sürede afet enkazlarını kaldırıp, şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği olmadığına dikkati çeken Erdoğan, depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temellerin atıldığını belirten Erdoğan, "Bayramda teslim ettiğimiz ilk köy evleri, çalışmalarımızın hızını gösteren bir örnekti. Allah'ın izniyle, ekim-kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine de başlıyoruz. Hedefimiz, 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde, tüm altyapısı, sosyal ve kültürel mekanlarıyla birlikte 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır." dedi.

Erdoğan, evi ve iş yeri depremde hasar görenlerin tamamını yeni yuvalarına ve ekmek teknelerine kavuşturana kadar durup dinlenmeden çalışacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Her birinin hakkı, hukuku, geleceği bizim teminatımız altındadır. Deprem anından itibaren yürütülen tüm fitne gayretlerine rağmen, depremzede kardeşlerimizin büyük bir vakar, metanet ve sabırla bize verdikleri destek, en büyük moral kaynağımız olmuştur. Böylesine geniş bir alanda, neredeyse 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir afet yaşamımıza rağmen kayda değer hiçbir hadiseyle karşılaşmadık. 50 bin insanımızı kaybettik, Allah rahmet etsin, yakınlarına sabırlar diliyorum. 100 bin yaralımız vardı, Rabb'im şifalar versin. Bilhassa afetin ilk günlerinde, hava şartları ve diğer sebeplerle yaşanan aksiliklere rağmen milletimiz devletine güvenmiş, birbirine kenetlenmiştir.

Şu anda sordum alanda ne kadar insan var diye? Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var. Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki haftaya pazar Gaziantep'ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Hamdolsun şehir merkezimizde, kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıdaki yıkım dışında hasar olmadığı için, Gaziantep hem ilçelerine, hem çevredeki diğer illere kol kanat gerdi. Emin olun, burada yürütülen her çalışmayı, yapılan her fedakarlığı, gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Evini, iş yerini depremzedelere açanları, fabrikasını barınma ve yemek merkezine dönüştürenleri, ekmeğinin yarısını bölüp, kıyafetinin yarısını ayırıp ihtiyaç sahipleriyle paylaşanları, hepsini biliyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun."

"Gaziantep'in yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 1 milyar doları bulan ihracatıyla sadece bölgenin değil, Türkiye'nin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden olan Gaziantep'in, bu süreçte en hızlı toparlanan şehir olmasının da ayrıca sevindirici olduğuna işaret ederek, "Çünkü yatırım, üretim, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkanı bulamayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız." diye konuştu.

Gaziantep'in, kendisine verilen her şeyi ziyadesiyle hak ettiğini, bunların hakkını ziyadesiyle verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amanos Tünelleri'nin de inşasıyla Gaziantep'in sanayisine, ticaretine, lojistiğine yeni bir nefes borusu açarak, biz de şehrimize olan şükranımızı ifade edeceğiz. Metro projesinin bir an önce hayata geçmesini sağlayarak, şehir içi ulaşımı da rahatlatacağız. Hızlı tren hattının da tamamlanmasıyla, Gaziantep'in her bakımdan cazibesi daha da artacaktır. Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti, önümüzdeki ayın sonuna doğru hasta kabulüne başlıyor. Sizlerin bu fırsatları en güzel şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirleri arasında Gaziantep'i en önlerde göreceğiz."

Erdoğan, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdikleri yüzde 60'a yakın oy oranı ve 9 milletvekili desteği için Gazianteplilere şükranlarını sunarak, "Cumhurbaşkanlığında da yine bu defa herhalde yüzde 60 değil, değil mi? Yüzde 70'e hazır mıyız? Yüzde 70 ile bu defa inşallah 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan geceyi çok farklı olarak ifade edeceğiz. Nedir o? İstanbul'un fethi." dedi.

Türkiye genelinde 27 milyonu aşkın oyla yüzde 49,5 oranına ulaşmalarına rağmen sistem gereği seçimin ikinci tura kaldığını belirten Erdoğan, "Sizlerden 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçiminde tek bir fire bile vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum." diye konuştu.

"Gerisi bizi ilgilendirmiyor"

"Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Ben şu muhteşem katılımda zaten zafer sarhoşluğu görmüyorum. Kararlılık, azim, inanç görüyorum. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde de rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah göstermesin, ülkenin ve evlatlarınızın kaderini, CHP Genel Başkanı gibi birine teslim etme vebaline hiç birinizin girmek istemeyeceğine inanıyorum. Bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi, önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü şekilde sahip çıkalım ki CHP Genel Başkanı'na hezeyan sergileyecek fırsatı bile vermeyelim. İşte görüyorsunuz, kendisine 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen hala milleti tehdit edercesine masa yumruklamayı, üzerinde sakil duran laflarla insanları kandırmaya çalışıyor. Kendi iç meselelerini milletin meselesi gibi sunarak, aklınca CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumaya çalışıyor. Seçim gecesi, bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde de olduğu halde, sabaha kadar 'Öndeyiz' diyerek milleti kandırmaya kalktıklarını unutmadık. Kasetle genel başkan olanın, kasetle rakip tehdit edeninin, yalan ve iftirayla siyaset yapanın seçim gecesi de elbette akıbeti bu olacaktır. İlk düğmeyi yanlış ilikleyince, gerisinin düzgün gitme ihtimali zaten yok.

CHP Genel Başkanı, daha öncesindeki yalpalarını gençliğine versek bile, bu zat SSK'yi batırmakla affı mümkün olmayan ilk yanlışını yapmıştı. Haftaya pazar bay bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Onun için durmak yok. Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndaki diğer kardeşlerimizle MHP, Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR hepsiyle beraber sandıklara hazırlanacağız. Sandıklara hakim olacağız. Gümbür gümbür inşallah zafere koşacağız. Bu zat, 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir, belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği, önüne yeni bir fırsat çıkartarak, CHP'ye yapmış olacağız. Karşımızda işte böyle bir rakip, işte böyle bir tablo var. Biz artık sadece CHP Genel Başkanıyla yarıştığımız için, tek muhatabımız o. Gerisi bizi ilgilendirmiyor."

(Sürecek)

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023