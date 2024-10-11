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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderlerini kabul etti
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İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldiğini bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan

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