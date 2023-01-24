Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil, onların eserlerine, emeklerine, bizlere emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO Salonu'nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın salona gelişleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi CSO Salonu'nda düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. (1) Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Politika Haberler

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