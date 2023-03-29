Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sana söz baharlar gelecek) diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sana söz baharlar gelecek) diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sana söz baharlar gelecek) diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir."
Kaynak: AA / Politika