Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar Batı'da ur misali yayılan İslam düşmanlığıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırıları Batı'da habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak görüyoruz. Batı dünyası özellikle bu hastalıkla mücadele noktasında hiçbir adım atmıyor" dedi.

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman bir bayram şekeriyle küçüklerimizin yüzlerinde güller açtırdık. Bu bayram döneminde özellikle depremzede kardeşlerimizi ihmal etmedik. Kabine üyelerimizden, milletvekillerimize pek çok arkadaşımız bayramda deprem bölgesindeydi. Böylece depremzedelerimizin yalnız olmadıklarını bir kez daha kendilerine hissettirdik. Başta depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay, Adıyaman ve Maraş olmak üzere 11 vilayetimizin tamamında ihya ve inşa çalışmaları şu anda devam ediyor. Yaptığı binalar 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıkan TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Bir taraftan yeni deprem konutlarının temelleri atılırken diğer taraftan inşasına başlanan binalar hızla yükseliyor. Ekim-Kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamasını hedefliyoruz. Depremzedelerimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eğlemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir cami önünde gerçekleştirilen menfur eyleme münferit bir hadise gözüyle bakamayacaklarını vurgulayarak, "Bu saldırıları Batı'da habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak görüyoruz. Batı dünyası özellikle bu hastalıkla mücadele noktasında hiçbir adım atmıyor. 4 yıl önce Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bir camide ibadet eden 51 Müslüman'ın şehit edildiği terör eyleminden hala ders alınmıyor. Aşırı sağcıların işlediği nefret suçlarının kaydı çoğu zaman hiç tutulmuyor. Günümüzde Müslümanlar için inançlarını özgürce yaşamak, dillerini sokakta özgürce konuşmak, dinlerinin emrettiği şekilde giyinmek, çalışmak, sosyal hayatta var olmak giderek zorlaşmaktadır. Irkçı terör saldırıları sadece Müslümanlara değil Musevilere, Afrikalılara, Asya kökenlilere, Romanlara ve göçmenlere de yönelmektedir. Pek çok batı ülkesinde ayrımcılık toplumsal bir norm haline gelmiştir" dedi.