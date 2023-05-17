Cumhurbaşkanı Erdoğan sakin ve kuşatıcı bir kampanya ile devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde her kesimi kuşatan bir kampanya yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde her kesimi kuşatan bir kampanya yürütecek. Milletvekili seçilen bakanların ikinci tur seçimlerine kadar görevlerine devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı ise YSK'nın vereceği belirtildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerinde sakin ve Türkiye'deki tüm vatandaşları kapsayan kuşatıcı bir kampanya yürütecek. Kampanya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyecek. Bu dönemde milletvekili seçilen bakanların ikinci tur seçimlerine kadar görevlerine devam edip etmeyeceğine ilişkin son kararı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği belirtildi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023