Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" "Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"
" Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz."
"Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."
" Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel."
İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı. TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı / Politika