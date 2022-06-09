Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" "Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum"

" Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz."

"Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."

" Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Kendine gel."

İZMİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı. TSK'nın en büyük planlı tatbikatı olarak gösterilen Efes-2022'de kürsü konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan İzmir Efes Politika Haberler

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