Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak, çip takılacak (2)

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'ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME AYIN 9'UNDA SONRA'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME AYIN 9'UNDA SONRA'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iadeiziyaretin tarihine ilişkin, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya da "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok" diye yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Politika Haberler

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