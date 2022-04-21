Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız."
AA / Mehmet Tosun - Politika