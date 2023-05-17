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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceklerinden şüpheniz olmasın" "14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik" "Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada, hemen ardından 3 şehit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceklerinden şüpheniz olmasın"

" 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik"

"Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada, hemen ardından 3 şehit 5 şehit. Bunlar bizi üzüyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Politika Haberler

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