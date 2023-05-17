Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceklerinden şüpheniz olmasın" "14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik" "Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada, hemen ardından 3 şehit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlam durmaz faaliyetlerimiz aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceklerinden şüpheniz olmasın"
" 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik"
"Seçimin şu dönemdeki tablosu ortada, hemen ardından 3 şehit 5 şehit. Bunlar bizi üzüyor"
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika