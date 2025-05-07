Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde bant çekmişler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde bant çekmişler" "Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri" "80 milyar dolarlık yatırım yapacağız" "2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde bant çekmişler"
"Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri"
"80 milyar dolarlık yatırım yapacağız"
"2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika