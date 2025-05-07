Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde bant çekmişler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde bant çekmişler"

"Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri"

"80 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

"2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.