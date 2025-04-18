Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika