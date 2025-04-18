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Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece vicdan sahipleri değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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