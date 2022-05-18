Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar...
AA - Adem Balta - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sadat'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam olmadığı halde, bunun adeta darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar (Kılıçdaroğlu) terbiyesizleşiyor"
AA / Adem Balta - Politika