Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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