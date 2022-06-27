Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika