Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Rusya Politika Haberler

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