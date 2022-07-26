Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak.
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Demirören Haber Ajansı / Politika