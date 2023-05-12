Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'ya da sataşmaya başladı. ' Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş.' Utan Utan. Ben şimdi kalkıp Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere yönlendiriyor desem. Sen bunları benim kadar tanımazsın, ben bunların hepsinin ruhlarını okurum. 20 senedir bunlarla görüşüyorum. Sen bunları nereden tanıdın? Ama bunda yalan çok. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş, avucunu yalarsın avucunu." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika