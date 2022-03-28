Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir...