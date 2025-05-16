Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri) Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli." - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika