Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile ilişkilerimizde sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Rusya'yla ilişkilerimizde sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı gibi bir yaptırım uygulamaya katiyen gitmeyiz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Rusya'yla ilişkilerimizde de şu anda dış ticaret hacmi itibarıyla çok çok ideal bir konumdayız." dedi.

CNN International sunucusu Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Joe Biden'ın sizi devirmek için talimat verdiği konusuna ne diyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden'ın seçilmeden önce böyle bir açıklaması maalesef televizyon kayıtlarına düşmüştür. Televizyon kayıtlarında da biz bu açıklamayı dinledik. Üzüldük. Daha sonra kendisiyle uluslararası bir toplantıda bunu görüştük. 'Sizden böyle bir şey beklemezdim, bu bizi üzdü' dedim." ifadelerini kullandı.

"Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük? Buyurun şimdi biz ikinci tura gideceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna ise "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım." dedi.

"Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Washington, Türkiye'den Rusya'ya karşı daha sert durmasını istiyor. Amerika'nın, Rusya'ya uyguladığı müeyyidelere siz de uyacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir defa biz şu anda Rusya'yla ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ve Batı gibi bir yaptırım uygulamaya katiyen gitmeyiz. Batı'nın yaptırımları bizi bağlamaz. Biz Türkiye olarak güçlü bir devletiz. Rusya'yla ilişkilerimizde de şu anda dış ticaret hacmi itibarıyla çok çok ideal bir konumdayız. Şu anda turizm rakamlarına baktığımızda Rusya birinci konumda. Ama bu son gelişmelerde, ana muhalefetin yaptığı açıklamalar sebebiyle birçok turistin farklı ülkelere kayma durumu oldu. Yani ben Rusya'dan veya Ukrayna'dan gelecek turisti elimden kaçırma gibi bir yanlışa düşen lider olmam."

"Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmadığı ve bu konuda Batı'nın daha çok provokasyona dayalı bir politika izlediği" yönündeki sözleri hatırlatılarak "Ukrayna'ya büyük kapsamlı askeri ve finansal yardımın gönderilmesi bir provokasyon anlamına mı gelir? Batı burada yanlış mı yapıyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela şu Karadeniz Tahıl Koridoru'nda biz, sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs'tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin'le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu."

Sunucunun, "Tahıl koridoru gerçekten çok önemli bir karar oldu. Burada aracılık yapmanız da Türkiye'nin kendine özgü bir konumu olduğunu gerçekten gösteriyor. Siz ayrıca çok ince bir çizgiyi takip ettiniz. Bir taraftan Ukrayna'ya insansız hava aracı satıyorsunuz ki bunlar çok önemli savaş sahasında. Bir taraftan da Rusya'yla ilişkinizi muhafaza ettiniz." sözleri üzerine Erdoğan, röportajın gerçekleştirildiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki salona işaret ederek "Şu anda bulunduğumuz yer, oturduğumuz yer çok önemli. İstanbul (Tahıl Koridoru) Anlaşmasını bu salonda imzaladık. Senin ve benim oturduğum yerde imza masaları kurduk, buralarda imzalar atıldı. ve buradan dünyaya mesajı verdik. Tekrarı yine burada oldu ve buradan izlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, S400'leri aldığı için F-35 savaş uçakları programının dışında tutulmasına ilişkin soruyu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Bir defa S400 konusunda Amerika'nın yaklaşımı Sayın (eski ABD Başkanı Donald) Trump döneminde yanlış bir yaklaşımdı. Niye yanlış bir yaklaşımdı? Çünkü biz bununla ilgili olarak eğer hür, demokrat ve serbest piyasada yeri olan bir ülke isek, Amerika'dan almam gereken savunma sistemini alamıyorsam, o zaman muadili olanı bir başka ülkeden alma noktasına bizi yine Amerika sevk etti. Tabii biz bunları alamayınca ne yaptık? Bundan dolayı onun muadili olan bir başka savunma sistemini Rusya'dan aldık. ve Rusya'dan S400'leri aldık. Tabii bu F-35'leri maalesef vermeyince bu bizi ciddi manada üzdü. Niye? Biz seninle NATO müttefikiyiz ve NATO'da en önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Biz de bu sefer tabii dedik ki öyleyse biz de alternatiflere bakacağız. Tabii burada bir şey var. F-35'lerde Amerika bu tavrını koyunca o zaman dedik ki 'F-16'larla ilgili atacağınız adımları atın. Hiç olmazsa F-16 ve onun parçalarını bize vermek suretiyle biz bu münasebetlerimizi aynı kararlılıkla devam ettirelim.' O konuda bazı olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum ki bu olumlu gelişmeleri devam ettiririz."

"İsveç için şu anda hazır değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye hazır olup olmadıklarına ilişkin soruya, "İsveç için şu anda hazır değiliz. İsveç, terör örgütlerinin İsveç'teki uzantılarına, Stockholm caddelerindeki uzantılarına, bu şekilde müsaade ettiği müddetçe biz İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakmayız. Önce bu işi halletmesi lazım. Çünkü bir NATO ülkesinin terörle mücadelede dik durması lazım. NATO'nun herhangi bir üyesine karşı teröristlerin bu şekilde boy göstermesine asla müsaade etmemesi lazım. Çünkü NATO'nun böyle de bir özelliği var." cevabını verdi.

"Tüm Körfez ülkeleri bizim kardeş ülkelerimiz"

Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinizde bir iyileşme var. Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesiyle ileriye doğru ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Beni üzen bir dönem oldu ama o dönemi artık geride bıraktık. Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, tüm Körfez ülkeleri bizim kardeş ülkelerimiz. Bunlarla bizim dargın, küskün olmamız doğru bir durum değil ve o durumu aştık. ve şimdi bizim hepsiyle gidiş gelişlerimiz başladı. İnşallah seçim sonrası bunu çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Körfez ülkeleriyle gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik, kültürel, ticari her yönden ciddi adımları inşallah atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mümkün olsa 2033'e kadar bu ülkeyi yönetir misiniz?" sorusuna ise "Şu andaki yapıya göre cumhurbaşkanının iki dönem seçilme hakkı var. Birinci dönemi zaten kullandık. Şimdi bu ikinci dönem. İkinci dönemin seçimiyle birlikte bu iş zaten hayırlısıyla sona ermiş olacaktır." yanıtını verdi.

(Bitti)