Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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