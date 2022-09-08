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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Politika Güncel Haberler

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