Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika