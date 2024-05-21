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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'ya Akşam Yemeği Verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonundan başkenti tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonundan başkenti tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Romanya Diplomasi Politika Haberler

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