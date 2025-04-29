Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi. Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti İtalya tarafından Protokol Müdürü Bruno Pasquino ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay ve Roma Büyükelçiliği personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti çerçevesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile baş başa görüşmesi ve İtalyan lider ile birlikte Türkiye-İtalya hükümetlerarası zirvesine başkanlık etmesi bekleniyor. Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması ve güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına yönelik hükümetlerarası zirve, Villa Doria Pamphili rezidansında gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında iki ülke çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik anlaşmaların da imzalanacağı zirvenin ardından İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Türkiye'nin Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının işbirliğiyle ve iş dünyasının katılımıyla Parco dei Principi Oteli'nde bir iş forumu düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İtalya temasları çerçevesinde ayrıca Quirinal Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Temaslar çerçevesinde iki ülke arasında 2024 yılında 32 milyar euroya ulaşan ticaret hacmi ve özellikle İtalyan Leonardo firması ile Türk Baykar şirketi arasında imzalanan ortaklık anlaşması ile pekiştirilen askeri işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor. - ROMA