Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde Rize'de milletvekili sayısında bir düşüş yaşadıklarını belirterek "Herhalde yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek bu gayretlerle birlikte inşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ni katılımının ardından yurda dönüşünde Ford'un Kocaeli Yeniköy'e 2 milyar avro yatırım ile kurduğu yeni fabrikasının açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrası akşam saatlerinde yarın ki programı nedeniyle memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'ndan helikopterle baba ocağı Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, burada ilçe merkezinde kendisini karşılayan hemşehrilerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Ana baba ocağındaki değerli kardeşlerim uzun bir aradan sonra sizlerle bir arada olmanın şu anda mutluluğu içerisindeyim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri tebrik ediyorum. 'Rabbim gayretinizi arttırsın' diyorum. Seçimden bu yana uzun bir zaman geçti. Son olarak seçimde gelmiştim. Seçimden sonra gelemedik. Tabi Türkiye genelinde programlarda en fazla oyu aldığımız illerden başlayalım dedik. Bayburt'tan başladık. Gümüşhane ve şimdi de memleketim Rize'deyiz. Tabii yapacağımız çok şeyler var. Yapmakta olduğumuz çok şeyler var ve hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete inşallah ulaşıma bütün bunlarla birlikte Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacağız" diye konuştu.

"Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız" diyen Erdoğan, "Hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de Rize'deki kentsel dönüşümü yerinde göreyim istedim. Ayder'deki dönüşümü yerinde göreyim istedim. Bütün bunları inşallah yerinde görerek adımlarımızı atacağız. Sizlerde bu noktada 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var, belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de inşallah başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimize de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. Malum son seçimlerde milletvekili sayımız da bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek bu gayretlerle birlikte inşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum. Yarın inşallah Rize merkezde kentsel dönüşüm onları yerinde görelim istiyorum. Daha sonra inşallah Ayder'i yerinde bir görelim istiyorum. Bunlarla birlikte eksiklerimizi nasıl gideririz inşallah bunların da planlamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ardından evine geçerek dinlenmeye çekildi. - RİZE