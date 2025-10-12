Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den Trabzon'a Kara Yolu ile Geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize ve Trabzon programı kapsamında geçtiğimiz perşembe akşamı geldiği Rize'den bugün kara yolu ile Trabzon'a hareket etti.

Havanın yağışlı ve fırtınalı olması nedeniyle helikopter yerine Güneysu ilçesinden kara yolu ile Trabzon'a doğru yola çıkan Erdoğan, hareket öncesi ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrileri ile vedalaştı, çocuklara oyuncuk hediye etti, harçlık dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek programda Trabzonlular ile buluşacak, ardından hava yolu ile Trabzon'dan ayrılacak. - RİZE