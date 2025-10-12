Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den Trabzon'a Kara Yolu ile Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den Trabzon'a Kara Yolu ile Geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon programı çerçevesinde Rize'den Trabzon'a kara yolu ile seyahat etti. Havanın olumsuz koşulları nedeniyle helikopter kullanmayan Erdoğan, Güneysu ilçesinde hemşehrileriyle vedalaşarak çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Trabzon'da düzenlenecek programda halkla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize ve Trabzon programı kapsamında geçtiğimiz perşembe akşamı geldiği Rize'den bugün kara yolu ile Trabzon'a hareket etti.

Havanın yağışlı ve fırtınalı olması nedeniyle helikopter yerine Güneysu ilçesinden kara yolu ile Trabzon'a doğru yola çıkan Erdoğan, hareket öncesi ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrileri ile vedalaştı, çocuklara oyuncuk hediye etti, harçlık dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek programda Trabzonlular ile buluşacak, ardından hava yolu ile Trabzon'dan ayrılacak. - RİZE

