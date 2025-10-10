Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de eylül ayında yaşanan sel felaketine ilişkin, "Zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak." dedi

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 20-21 Eylül'de yaşanan sel felaketi sebebiyle Rizelilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Metrekareye 355 kilogram yağışın düştüğü afet öncesinde ve sonrasında seferber olduklarını anımsatan Erdoğan, "1754 personel, 663 aracın yanı sıra 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zarar ve hasar tespit çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Yaraların sarılması için hükümetimiz gerekeni yapıyor ve yapacak. Tekrar geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." diye konuştu.

"Ayder Yaylamızın termal tesislerini yeniledik"

Erdoğan, millete hizmet için aşkla çıktıkları yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ettiklerini belirtti.

"Dünya değişir, zaman değişir. Bizim size ve milletimize olan sevdamız ve tutkumuz değişmez." diyen Erdoğan, Rize'ye elleri boş gelmediklerini söyledi.

Bugün toplam 38 projenin toplu açılışını, iki projenin de temel atmasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Özetin özeti mahiyetinde bunları kısaca saymak isterim. Isırlık Tabiat Parkı'nın karayolu bağlantısı, Isırlık Dağbaşı bağlantı yolunu kullanıma açtık. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yaylamızın termal tesislerini yeniledik. Hemşin Şelaleleri Tabiat Parkı'mızın alan düzenlemelerini yaptık. Çat Vadisi ve Palovit Şelalesi'nin kanal betonlama ve kaya bariyer yapım işlemlerini tamamladık. Güneysu, İyidere ve merkez ilçelerimizdeki pek çok mahallenin kanalizasyon, yol ve betonlama çalışmalarını bitirdik. Tunca ve Muradiye'de içme suyu isale ve şebeke hattı ile Formulaz Pisti'ni tamamlayarak kullanıma açtık. Hayırlı uğurlu olsun."

Eğitim projeleri

Erdoğan derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, akademik ve idari ofisleriyle Sağlık Bilimleri Fakültesini üniversiteye kazandırdıklarını, Rize merkez, Güneysu, Ardeşen ve Derepazarı'nda toplam 6 eğitim yuvasının kapılarını öğrencilere açtıklarını dile getirdi.

Dosma'da 500 kişilik, Çayeli'nde ise 372 kişilik iki adet öğrenci yurdunu hizmete verdiklerini, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelini şehrin hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni ve Çayeli Burhan Karal Gençlik Merkezi'ni Rizeli kardeşlerimizle buluşturduk. Bunların özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çayeli ve İkizdere ilçe emniyet müdürlüklerimizi yeni hizmet binalarına taşıdık. Kaptanpaşa Karakol Komutanlığımızın inşasını tamamladık. Pazar ilçemizde Bölge Trafik Denetleme Amirliğimizin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığımızın Hemşin'de Yaltkaya ve Doğanay köyü camilerimizin onarım ve restorasyon çalışmalarını bitirdik. Güneysu'da da bir camiyi, Ardeşen'de ise Ensar Camisi ve 4-6 yaş Kur'an kursumuzu tamamlayarak hizmete aldık. Rize Millet Bahçesi Camisi'nin ve Ardeşen Kur'an kursumuzun temellerini birazdan birlikte atacağız. Bu projelerimiz de şimdiden şehrimize hayırlı, mübarek olsun."

"Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlığın en önemli meseleleri olduğunu dile getirdi.

Rize'ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"911 yatak kapasiteli toplam 31 adet sağlık tesisi ve hizmet binasını Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 22 milyar yatırım bedeline sahip 1203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanemizin yüzde 48'i, 100 yataklı Güneşli Devlet Hastanemizin yüzde 92'si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde 40'ı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesi ile Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak. Bütün bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımıza, belediyelerimize, kurumlarımıza ve hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im ömür verdiği, güç kuvvet verdiği müddetçe Rize ve 81 vilayetimiz için, Türkiye ve insanlık için canla başla çalışacağız."

(Sürecek)