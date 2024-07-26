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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yeni bir cami yapılacağını söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan hemşehrilerine seslenerek, şehir merkezinde büyük bir cami yapılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca, Rize Sahil Camii'nin kaydığına işaret ederek, yeni camiyle birlikte kayan caminin yerinin farklı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan hemşehrilerine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahil dolgu alanında bulunan Rize Sahil Camii'nin kaydığına işaret ederek, şehir merkezinde büyük bir cami yapılacağıın söyledi.

Toplu açılış törenleri ve bir dizi program için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Yapımı devam eden ve yeni yapılacak projeleri yerinde incelemek için hafta sonunu Rize'de geçireceğini dile getiren Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim ana baba ocağım Güneysu'da sizlerle tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki gerek konutlarla ilgili, gerekse atacağımız bazı adımları görelim istiyorum. Şehir hastanesiyle ilgili çalışmaları aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi ve Rize Şehir Hastanesi'yle ilgili çalışmaları yerinde izleyerek bir an önce Rize'mize bunları kavuşturalım istiyorum. Rize'mize teslim edelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kullanımı artan çay kesme motorları hakkında da konuşan Erdoğan, "Şu anda hava güzel ama gelen raporlara bakılırsa pazar günü çok yağmur var diyorlar. Zaten buranın bereketi. Her zaman bu bereket oldu ve olacak. Çay nasıl çay? Fakat şimdi artık makineler ile kesiyorsunuz diye duyuyorum. Öyle değil mi? Bu zaten pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik? Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden. Tabii benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar" dedi.

"İnşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz"

Geçmişte deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle sürekli gündeme gelen sahil dolgu alanında bulunan Rize Sahil Camii'ni işaret ederek kaydığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye yapılacak büyük bir cami ile kayan caminin yerinin farklı bir şekilde değerlendirilebileceğini dile getirdi. Erdoğan, "Bir an önce de bu adımları atarak inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyük çaplı bir cami yapalım istiyoruz. Bu büyük camiyle birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz ve mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde o büyük cami bittikten sonra onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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