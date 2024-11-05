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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmasında "Şahsımın isim olarak konduğu bu hastaneden iftihar koymaktan başka herhangi bir şey olmaz. Böyle bir hastaneyi Kırgızistan'a kazandırdığımız için çok çok mutluyuz. Bununla da inşallah iftihar edeceğiz. 150 yataklı bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz. İnşallah burada tedavi görecek olan tüm Kırgız kardeşlerimize burası bir şifa kaynağı olur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da hastaneye ilişkin bilgiler verdiği açılış töreninde dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek hastanenin açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesme töreninin ardından hastanede incelemelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 2013 yılının Nisan ayında yaptığı Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bir hastane inşa edileceği meselesi ele alınmıştı. 2016 yılının Mayıs ayında hastanenin inşasına ilişkin anlaşma imzalanmış, hastanenin inşaatı 2018 Şubat'ta tamamlanmış, hastaneyi donatma çalışmaları 2020 yılının Nisan ayında sona ermişti. 2020 yılında ise Covid-19'la mücadele kapsamında geçici olarak hizmete açılan hastanede bin 200'e yakın hasta tedavi görmüştü. 12 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede kardiyoloji, kardiyovasküler, cerrah, genel cerrah, akciğer hastalıkları, anestezi ve canlandırma, başlangıç radyoloji, gastroenteroroloji alanlarında hizmetler verilecek. 72 yatak kapasiteli hastanede 2 ameliyat, 3 canlandırma, röntgen odaları ve laboratuvarlar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları kapsamında yarın TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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