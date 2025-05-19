Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika