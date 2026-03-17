Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan-ı Şerif'i maalesef bu sene de buruk bir kalple idrak ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı yayınladığı video mesaj ile kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ramazan-ı Şerif'i maalesef bu sene de buruk bir kalple idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir video mesaj yayınlayarak AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mesajında teşkilat mensuplarının bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte sayısı 11,5 milyona ulaşan büyük AK Parti ailesinin tüm mensuplarını millete ve memlekete hizmet yolunda yol yürüdüğümüz tüm dava ve yol arkadaşlarımı canıgönülden selamlıyorum. Aynı şekilde teşkilat mensuplarımızın fedakar ailelerini çocuklarını ve eşlerini de saygıyla selamlıyorum, her birine sabırları özverileri ve vefaları için teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakırken sizlerin, aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun. Yüce Allah hepimizi sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde idrak edeceğimiz daha nice Ramazanlara ve bayramlara eriştirsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ve İran'da yaşanan gelişmelere de değinerek, "Ramazan-ı Şerif'i maalesef bu sene de buruk bir kalple idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail, Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat'ta komşumuz İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrik ve tertipleriyle başlayan hava harekatları eklendi. Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık. Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimizle işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık. Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı, sağduyulu ve serinkanlı bir politikayla provokasyonlara karşı çok dikkatli bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz. Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi Cumhur İttifakı'nın güç birliği içinde hareket etmesi liyakatli ve ehliyetli kadroların iş başında olması, içinden geçtiğimiz zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru isabetli ve ferasetli bir tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunu görmek için yeterlidir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte iç siyasetteki muhalefete ilişkin "Etrafımızda füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde, ne de Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yapmak suretiyle bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde dahi yerli milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta, 3. Dünya Savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz. Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunlar karşısında muhalefetin lakaytlığı, bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır" dedi.

Her fırsatı değerlendirmek suretiyle millet ile irtibatlarını güçlendirme mecburiyetinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif boyunca iftar ve sahur programlarımızla bunu yapmaya gayret ettik. Şehit yakınlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza, kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan, gençlerimize ve kadınlara kadar toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık kimseyi dışlamadık, 86 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza bastık. Sizlerden aynı tempoyu bayramda da devam ettirmenizi bekliyorum. Teşkilatımdan ricam, öncelikle şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz, onları yalnız bırakmamanızdır. Yetimleri ve öksüzleri ihmal etmemenizi bir kardeş, bir dost, vefalı bir büyük olarak onlarla hemhal olmanızı sizlerden istirham ediyorum. Aynı şekilde bayramın huzurunu, bereketini, neşesini hemşehrilerinizle, kardeşlerinizle, ailelerinizle, komşularınızla paylaşmayı unutmayınız. Yoksulların, muhtaçların, kimi kimsesi olmayan pir fanilerin, hastaların kapısını çalmanız, ülkemizdeki muhacirlere ensar olmanız, bayram sevincimize bu kardeşlerimizi de ortak etmeniz çok önemlidir. Teşkilatımızdaki her bir kardeşimin bu bilinçle bayramı idrak ve ihya etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında çalışan, emek veren, ülkemizi temsil eden tüm vatandaşlarımızın bayram sevincini buradan paylaşıyorum. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı