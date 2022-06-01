Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika