Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika