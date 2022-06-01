Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da...
AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak, bu zatı daha da çatlatacağız"
AA / Aynur Ekiz - Politika