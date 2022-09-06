Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Radar kilidi) Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Radar kilidi) Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Radar kilidi) Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri'yle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika