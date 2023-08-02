Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Rusya'nın gönderdiği yangın söndürme uçakları için teşekkür etti ve turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konuda çaba harcamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.