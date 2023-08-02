Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Karadeniz Girişimi ve turizm konularını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Karadeniz Girişimi ve turizm konularını ele aldı. Erdoğan, Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaparak, hububat fiyatlarının artışına dikkat çekti ve Türkiye'nin çaba ve diplomasiyle Karadeniz Girişimi'nin devamını sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti" denildi. Açıklamada, iki liderin, Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldığı da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti."