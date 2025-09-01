Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tianjin kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle bulunduğu Çin'deki ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin kentindeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya olmak üzere çeşitli bölgesel konula ele alındı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Transkafkasya gibi ortak ilgi alanlarına da odaklanıyoruz. Tüm bu alanlardaki Rus-Türk iş birliği köklü, somut, faydalı ve diyebilirim ki güvenilirdir" dedi.

"Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarımıza minnettarız" diyen Putin, "Bu yılın Mayıs ayından bu yana, İstanbul'da üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna görüşmeleri gerçekleştirildi ve bu görüşmeler, insani alanda sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı. Türkiye'nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Sizi Türkiye'de davet etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En kısa sürede sizi ülkemizde bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişki var. İlişkilerimiz konjoktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Finansal kurumlarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonuna zarar vermeyecek alternatif çözümler geliştirmek üzere teknik görüşmelerimiz olumu şekilde yürüyor. Akkuyu'nun finansal ihtiyacının BOTAŞ'ın gaz ödemeleri suretiyle karşılanmasına yönelik klerink mekanizmasının test aşamasından başarılı sonuçlar aldık" ifadelerini kullandı. - TIANJIN