Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Ağustos Ayında Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek bir ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca tahıl koridoru konusunda Rusya ile aynı çizgide olduklarını belirtti ve fakir Afrika ülkelerine yardımların devam edeceğini söyledi. Yüksek Asgari Şura atamalarıyla ilgili olarak da Erdoğan, bir kadının amiralliğe terfi etmesinin güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan yine Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek Asgari Şura atamalarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu atamadan, tayinden çok çok mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.