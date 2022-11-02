Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e bu sözlerle sahip çıktı: Bana yapsalar bende kabul etmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında son günlerde Rusya'nın askıya almasıyla dünyanın gündemine oturan

Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zelenski'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumluyaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı. Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil. O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali,Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi.

İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Şu anda Cibuti, Somali, Sudan buraların durumu hiç iyi değil. Biz bu nakliyeyi gerçekleştireceğiz. Akşam Zelenesky ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız.