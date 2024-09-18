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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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