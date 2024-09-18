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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraflar paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi. Erdoğan'ın Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabulüne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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