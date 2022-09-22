Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi Politika Haberleri NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Politika Kaynak: AA / Mümin Altaş Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Tatar Politika Güncel Haberler

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