Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse YPG de odur. Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil"

(Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."

"Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın."

İSTANBUL (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İhlas Haber Ajansı / Politika